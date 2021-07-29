Брали верх эмоции, потому так и получилось, – пловец Романчук о "бронзе" на Олимпиаде-2020

Украинский пловец Михаил Романчук признался, что немного разочарован бронзовой медалью в заплыве на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. По словам спортсмена, ему не удалось полностью реализовать себя в решающий момент.

В интервью изданию "Суспильне Спорт" наш соотечественник также отметил вклад своего тренера Петра Нагорного в завоевание "бронзы". Он заявил, что теперь будет готовиться к следующему заплыву на 1500 метров, который пройдет в два этапа: квалификация состоится 30 июля, а финал – 1 августа.

"Несмотря на то, что мы с тренером готовились к финалу утром, не удалось реализовать себя полностью. Мой полуфинальный результат так и остался олимпийским рекордом. Конечно, были надежды на то, что смогу его улучшить, но такие обстоятельства – впереди 1500 метров и будем на них настраиваться. 18 лет шел к этой медали. С шести лет занимаюсь плаванием, пришел к своему тренеру, который сейчас здесь со мной, с которым мы достигли этих результатов. Без него этой медали бы не было. Конечно, всегда хочется лучше, но теперь будем настраиваться на свою "коронную" дистанцию", – рассказал Романчук.

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Михаил признался, что не очень доволен второй частью заплыва на 800 метров, и заявил, что ему помешали эмоции.

"Тактика всегда одна – немного придержаться к первой сотне (метров – Ред.), а уже из второй сотни стартовать. В принципе, так оно и вышло, посмотрим по раскладке. Будем с тренерами анализировать, что было так, а что – нет. Какой частью дистанции доволен? Даже и не знаю. Видимо, от 200 м до 400 м. Все, что было после 400 метров – брали вверх эмоции, поэтому так и получилось", – добавил пловец.

Романчук считает, что финишный отрезок в квалификации мог сыграть с ним злую шутку в решающем заплыве.

"Считаю, что мне удался финиш. Я плыл рядом с немцем, на финише выиграл, хотя знаю, что он хороший финишер. Американца слева я не видел, но отдал свои силы. Выступление итальянца Палтриньери? Не знаю, я его вообще не видел. Он всегда начинает очень быстро, а дальше... Сегодняшним заплывом показали, что это довольно эмоциональная дистанция. На ней может случиться что угодно так же, как и на 50 и 100 метрах. Как показал результат, в полуфинале мы немного "завелись" с немцем, и это сыграло недостаточно добрую шутку с нами в финале", – подытожил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Романчук занял третье место вслед за американцем Робертом Финке и итальянцем Грегорио Пальтриньери. Позже появилось видео с церемонии награждения нашего соотечественника.