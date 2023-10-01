Непобедимый украинский супертяж нокаутом выиграл бой в США. Видео

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (6-0, 5 КО) добыл очередную победу на профессиональном ринге. На вечере бокса Skowhegan Community Center, Скоухеган (США) 28-летний уроженец Николаева техническим нокаутом победил мексиканского джорнимена Освальдо Ортегу (3-15, 1 КО).

Встреча проходила в невысоком темпе. С каждым раундом преимущество нашего соотечественника становилось все более явным. Развязка наступила в 4-й трехминутке, когда Новицкий мощными боковыми вынудил рефери остановить встречу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля Новицкий нокаутом победил 46-летнего аргентинца Мариано Хосе Риву (14-11, 8 КО). Поединок в США продлился всего минуту.

Напомним, что Новицкий свой первый бой на профессиональном ринге провел в феврале 2023-го. На шоу в Калифорнии Андрей победид бойца из Бразилии Габриэля Косту (1-4, 0 КО).

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