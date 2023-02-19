Украинский супертяж нокаутом за полторы минуты выиграл бой в США. Видео

Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (1-0, 1 КО) успешно дебютировал на профессиональном ринге. 27-летний уроженец Николаева техническим нокаутом победил бразильского джорнимена Габриэля Агилару Косту (1-4, 0 КО).

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Бой в рамках шоу промоутерской компании Golden Boy Promotions в Помоне (Калифорния, США) оказался очень скоротечным.

Наш соотечественник заметно превосходил оппонента в росте и длине рук и с первых секунд уверенно использовал антропометрические данные, захватив центр ринга и работая хуками. На отметке в полторы минуты правый боковой Андрей попал точно в висок бразильцу, отправив того в нокдаун.

21-летний Коста поднялся, но никаких атакующих действий предпринять не смог. Уйдя в глухую оборону бразильский боец пропустил серию мощнейших ударов, после чего судья остановил встречу.

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