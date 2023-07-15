Непобедимый украинский супертяж нокаутом за минуту выиграл бой в США. Видео

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (4-0, 3 КО) добыл великолепную победу на вечере бокса в Нью-Гэмпшире, США. 28-летний уроженец Николаева нокаутом победил 46-летнего аргентинца Мариано Хосе Риву (14-11, 8 КО).

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Бой получился скоротечным. После стартового гонга бойцы десяток секунд протанцевали в ринге, а затем Новицкому удался прицельный удар в голову. Аргентинский боксер упал, наотрез отказавшись подыматься и продолжать поединок, несмотря на все уговоры рефери.

Позже организаторам даже пришлось позвать врача, который с трудом усадил проигравшего на стул.

Напомним, что Новицкий дебютировал на профессиональном ринге в феврале этого года, победив бразильского джорнимена Габриэля Агилару Косту (1-4, 0 КО).

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