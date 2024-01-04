'Мне запрещается': российский шахматист отреагировал на отказ поляка пожать ему руку на ЧМ

Российский шахматист Денис Хисматуллин не будет жаловаться на польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать ему руку на чемпионате мира. Представитель страны-агрессорки, который активно поддерживает войну против Украины, отметил, что не согласен с поступком соперником.

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Слова Хисматуллина в своем Telegram-канале передал приспешник режима Владимира Путина и экс-чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Россиянин также признался, что популярный портал Chess.com запретил ему участвовать в коммерческих турнирах на своих площадках из-за поддержки террора и агрессии в отношении Украины.

"Стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал "зону СВО" с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте. Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски", – сказал Хисматуллин.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили с оскорблениями набросился на Дуду, обозвав его невоспитанной свиньей.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Украины Сергей Карякин попал в серьезное ДТП в оккупированной части Херсонской области.

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