Ломаченко получил ниже пояса и проиграл: самый скандальный бой украинского боксера. Как это было

В ночь на 21 мая бывший украинский чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) может стать обладателем четырех поясов легкого веса, которые принадлежат американцу Дэвину Хэйни (29-0, 15 КО). А мы решили вспомнить первый бой Ломы за титул в профессионалах, который завершился скандальным решением судей и поражением аккерманца.

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1 марта 2014 года уже во втором поединке на профи-ринге Ломаченко вывели на чемпионский бой против опытного мексиканца, чемпиона мира Орландо Салидо. На кону стоял пояс версии WBO, которым на момент подписания контракта владел 33-летний Салидо, однако на взвешивании он не вложился в лимит полулегкого веса (57,2 кг) и вынужден был оставить титул вакантным.

В Сан-Антонио, где проходил бой, двукратный обладатель олимпийского "золота" собирался штурмом взять новую "лигу" и сходу поставить рекорд в профессиональном боксе. В случае победы боец из Белгород-Днестровского мог стать первым чемпионом мира уже во втором бою.

Несмотря на то, что Салидо был опытнее 26-летнего Василия, фаворитом у букмекеров значился все-таки украинский боец. На него принимали ставки с коэффициентом 1,20, а на выигрыш мексиканца – 5,0.

Салидо, который на взвешивании показывал более 58 кг, в ринг и вовсе вышел с 67 кг, тогда как Ломаченко добрал лишь до 62-х. Поединок начинался осторожно со стороны претендента, но постепенно более быстрый и маневренный украинец начал усиливать давление, работая на средней дистанции.

Чувствуя, что теряет контроль над боем, мексиканец в середине противостояния начал действовать более агрессивно, давить на соперника за счет антропометрических данных и грязных приемов, которые почему-то в упор не замечал рефери в ринге Лоренс Коул. Чтобы замедлить Ломаченко, Салидо регулярно пробивал ниже пояса, но не получал заслуженных замечаний.

В заключительных раундах боец из Аккермана вернул себе преимущество, а в концовке боя и вовсе пошел на штурм. Ударом слева он сумел раскоординировать Салидо, который даже немного повалился вперед, но сумел восстановиться в клинче.

Еще один мощный левый боковой показал, что силы мексиканца на исходе. Лома демонстрировал свое техническое превосходство над оппонентом, но опытный Салидо держался, сцепив зубы. К тому же в критический для Орландо момент вмешался рефери, который при постоянных нарушениях Салидо сделал замечание украинцу.

В итоге Орландо все же достоял до гонга. И еще один неприятный сюрприз ждал Ломаченко на оглашении судейских записок после 12 раундов. Раздельным решением победа досталась мексиканцу – 116:112, 115:113 и 113:115. А Ломаченко провалил свой поход за самым быстрым чемпионством в истории.

Надо сказать, что в мире бокса судейское решение в пользу бывшего чемпиона было воспринято весьма неоднозначно. Начал разгораться скандал, ряд авторитетных специалистов и изданий считали, что новичка профибокса если не ограбили, то точно недооценили. Так, согласно подсчетам YahooSports, украинец выиграл со счетом 115:113.

И естественно огромное количество претензий было к рефери в ринге, который закрывал глаза на грязные приемы мексиканца. Анализ боя показал, что Салидо нанес Ломаченко 41 удар ниже пояса, но не был наказан за эти нарушения.

Среди болельщиков даже распространялась теория про заговор против Василия. Якобы люди, обладающие властью в мире бокса, решили проучить зарвавшегося Ломаченко, который за два боя хотел добиться того, к чему большинство бойцов идут всю жизнь.

Салидо, который после бокса подался в политику и стал депутатом в Мексике, потом рассказывал о своей хитрой тактике на бой с Ломаченко и недооценку со стороны соперника.

"Тогда я был более опытным и закаленным боксером и отлично работал по его корпусу и голове. Я показал Ломаченко разницу между профессиональным и любительским боксом. Он не был готов к моему стилю ведения боя. Я думаю, что Василий недооценил меня и не был готов к настоящему мексиканскому стилю. Я преподал ему урок. Я был сильнее Ломаченко, а не крупнее. Я победил благодаря навыкам и опыту, а не габаритам", – заявлял Орландо.

Ломаченко сначала взял всю вину за проигрыш на себя, поскольку не сделал очень многого из того, что требовал от него отец-тренер: "Не доработал на процентов сорок, а именно не смог наносить удары".

Однако затем заявил, что не согласен с решением судей: "Я не проиграл тот бой Салидо. Что я вынес из него? Что это профессиональный бокс, а не любительский. Если твой оппонент сражается с тобой грязно, тебе также нужно драться грязно. Нельзя оставлять все на усмотрение судей".

Также Василий признавался, что поражение от Салидо долго не давало ему покоя, но одновременно встряхнуло украинца и показало истинное положение дел в профессиональном боксе.

"Мысли о том поединке не покидают меня. Хотел бы я боксировать с ним позже? Не могу дать ответ на этот вопрос. Не думаю, что я бы хотел изменить что-то. Тот бой сильно встряхнул меня. Я был слишком уверен в своих силах, в том, что мне все по плечу, что я все решаю сам, и все зависит только от меня. Поражение от Салидо оставило отпечаток. И во время тренировки ты пользуешься этим отпечатком. Тебе тяжело, ты хочешь закончить тренировку, но ты вспоминаешь это поражение и думаешь: "Нет, надо доработать, чтоб больше не было такой ситуации", – рассказал Ломаченко.

Отметим, что уже в третьей поединке в профи боец из Белгород-Днестровского добился своего – победил американца Гэри Расселла и стал чемпионом мира WBO, повторив рекорд по скорости завоевания титула.

Напомним, что в ночь на 20 мая 2023-го Ломаченко проведет поединок с обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО). Ориентировочно начало трансляции – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка. Увидеть его можно будет на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com. Трансляция боя будет доступна по системе pay-per-view ("плати и смотри"), а ее стоимость составит 59,99 долларов (2200 грн).

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