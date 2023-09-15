'Змея подколодная, гаденыш!' Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек вызвал истерику у олимпийского чемпиона Александра Кожевникова призывом к НХЛ выплатить Украине два-четыре миллиарда долларов. Россиянин гневно отреагировал на обвинения североамериканской лиги в рекламе военной агрессии из-за допуска к играм атлетов из РФ.

Об этом Кожевников в ярости заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Представитель страны-агрессорки начал откровенно оскорблять Гашека за его позицию, назвав его больным на голову, а также добавил, что чешская легенда "последние пять лет поменялся".

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"Это диагноз чистый, что тут еще говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш! Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий… Он последние пять лет поменялся, не знаю, почему, может, ему операцию на мозг сделали. Нормальный человек раньше был и парень хороший, душевный… Понесло его теперь куда-то не туда", – сказал Кожевников.

Ранее Гашек рассыпался в благодарностях украинцам за то, что "они защищают не только свою страну, но и свободу мира". Кроме того, двукратный обладатель Кубка Стэнли признался, что его вдохновляют воины ВСУ, которые уверены в своей победе над российскими агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

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