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"Змея подколодная, гаденыш!" Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
2,2 т.
'Змея подколодная, гаденыш!' Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек вызвал истерику у олимпийского чемпиона Александра Кожевникова призывом к НХЛ выплатить Украине два-четыре миллиарда долларов. Россиянин гневно отреагировал на обвинения североамериканской лиги в рекламе военной агрессии из-за допуска к играм атлетов из РФ.

Об этом Кожевников в ярости заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Представитель страны-агрессорки начал откровенно оскорблять Гашека за его позицию, назвав его больным на голову, а также добавил, что чешская легенда "последние пять лет поменялся".

"Змея подколодная, гаденыш!" Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины
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"Змея подколодная, гаденыш!" Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины

"Это диагноз чистый, что тут еще говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш! Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий… Он последние пять лет поменялся, не знаю, почему, может, ему операцию на мозг сделали. Нормальный человек раньше был и парень хороший, душевный… Понесло его теперь куда-то не туда", – сказал Кожевников.

"Змея подколодная, гаденыш!" Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины

Ранее Гашек рассыпался в благодарностях украинцам за то, что "они защищают не только свою страну, но и свободу мира". Кроме того, двукратный обладатель Кубка Стэнли признался, что его вдохновляют воины ВСУ, которые уверены в своей победе над российскими агрессорами.

"Змея подколодная, гаденыш!" Чемпион ОИ из РФ накинулся на легенду хоккея за поддержку Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

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