Олимпийского чемпиона из РФ назвали в Чехии виновным за гибель 100 тысяч украинцев

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов непосредственно несет ответственность за геноцид украинского народа и гибель 100 тысяч человек. Будучи депутатом Государственной думы, он голосовал за развязывание преступной войны против нашей страны.

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Об этом заявил легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в интервью изданию "Настоящее время". Победитель Игр-98 в Нагано отметил, что хотел бы видеть Фетисова на скамье подсудимых в Международном суде в Гааге, но не уверен, случиться ли это в реальности.

"Вячеслав Фетисов, великий игрок, великий защитник. Он тоже что-то про меня говорил. И он сам непосредственно ответственен за смерть 100 000 человек. Потому что как депутат Думы, российского парламента, он поддержал войну. Он сказал "да" российской войне. Я не знаю, окажется ли он когда-нибудь в Международном суде в Гааге. Но он виновен. Он один из тех, кто поднял руку за войну. И это очень печально, очень грустно видеть такого великого хоккеиста, который непосредственно виноват в развязывании войны", – сказал Гашек.

Ранее он рассыпался в благодарностях украинцам за то, что "они защищают не только свою страну, но и свободу мира". Кроме того, он признался, что его вдохновляют воины ВСУ, которые уверены в своей победе над российскими агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек после поездки в Украину записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

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