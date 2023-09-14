'Поддержка войны': легенда мирового хоккея потребовал от НХЛ выплатить Украине миллиарды долларов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обязана выплатить Украины несколько миллиардов долларов за поддержку агрессии России. Сильнейшая лига планеты в этом виде спорта, несмотря на войну в нашей стране, позволяет выступать спортсменам из РФ, в том числе, основателя движения Putin Team Александру Овечкину.

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Такое мнение в интервью изданию "Настоящее время" выразил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Олимпийский чемпион Нагано-98 назвал НХЛ ответственной за убийство Россией сотен тысяч украинцев, а также выступил против хоккеистов из страны-агрессорки.

"И я считаю, что за те полтора года, что идет война, НХЛ должна заплатить от двух до четырех миллиардов долларов Украине. Я понимаю, что сейчас это почти невозможно. Но верю, что юристы найдут способ и НХЛ однажды придется заплатить. За то, что они позволили российским хоккеистам играть. Не говорю, что это преступление, но это прямая поддержка российской войны и преступлений. И я хочу, чтобы все знали: НХЛ тоже непосредственно виновна в массовой гибели людей", – сказал Гашек.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли рассыпался в благодарностях украинцам за то, что "они защищают не только свою страну, но и свободу мира". Кроме того, он признался, что его вдохновляют воины ВСУ, которые уверены в своей победе над российскими агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек назвал российского олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова ответственным за гибель 100 тысяч украинцев.

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