'Меня переполняют чувства': легендарный чемпион ОИ рассказал, как его вдохновляют воины ВСУ

Олимпийский чемпион Нагано-98 Доминик Гашек признался, что был невероятно вдохновлен украинскими солдатами во время посещения Киева и Харькова в начале прошлого лета. Легендарный хоккейный вратарь отметил, что несмотря на тяжелые потери, воины ВСУ настроены окончательно выгнать российских оккупантов с нашей земли.

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Об этом Гашек заявил в интервью изданию "Настоящее время". Чешский обладатель Кубка Стэнли вспомнил о встрече с украинскими хоккеистами прошлого, некоторые из которых во время войны против России получили тяжелые ранения, но продолжают противостоять агрессорам.

"У нас был вечер в ресторане. Там было около пятнадцати бывших хоккеистов. Мы пили пиво, болтали. И двое из этих парней вернулись из Бахмута. Оба с тяжелыми ранениями. Один был без глаза, у второго была серьезно повреждена нога. И они не жаловались, они были убеждены, что сражаются за свою страну. И вот это произвело на меня впечатление. Было тяжело видеть, насколько серьезно они ранены. Но вдохновляет их настрой. Меня переполняют чувства по отношению к украинским людям и особенно к этим солдатам", – сказал Гашек.

Отметим, что после поездки в Украину чех записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от Гашека вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек рассыпался в благодарностях украинцам за то, что "они защищают не только свою страну, но и свободу мира".

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