Вратарь сборной России, который отказался говорить о войне в Украине, пропустил 8 голов в решающем матче Кубка Стэнли

Российский вратарь Сергей Бобровский, который испугался вопроса о войне в Украине, установил личный антирекорд в плей-офф Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Голкипер "Флорида Пантерз" пропустил восемь шайб в решающем матче финала турнира, в котором его команда уступила "Вегас Голден Найтс" – 3:9.

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34-летний уроженец Новокузнецка считался главной надеждой команды из Флориды. Однако он откровенно провалил противостояние с "Вегасом". "Пантерз" подошли к пятому матчу финальной серии, проигрывая 1:3 и пропустив 17 шайб.

"Флориде" нужно было только побеждать, чтобы продолжить борьбу за главный трофей НХЛ. Но "Вегас" еще в первом периоде забросил два гола и продолжил избиение оппонента во второй 20-минутке (4:1). Команда Бобровского развалилась в заключительном периоде. Россиянин пропустил еще два гола, а еще одна шайба влетела в уже пустые ворота после того, как Бобровского сняли с игры перед финальной сиреной.

Таким образом, всего вратарь "Флориды" пропустил в финальной серии 20 голов. Еще три шайбы во втором матче противостояния с "Вегасом" получил его дублер Алекс Лайон.

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