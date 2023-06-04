Уникальный российский чемпион мира испугался вопроса про Украину

Вратарь клуба НХЛ "Флорида Пантерз" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский не стал отвечать на вопрос о полномасштабном вторжении россиян в Украину во время пресс-конференции, посвященной финальным матчам Кубка Стэнли. Единственный российский голкипер дважды получавший приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — "Везина Трофи" (2013, 2017) сменил тему, услышав название нашей страны.

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"Сейчас мы сосредоточены на хоккее. И дело не в политике или в том, что происходит у вас на работе. Знаете, это большой хоккейный праздник — финал Кубка Стэнли. Я никогда раньше не был здесь, и я хочу использовать эту возможность, чтобы насладиться моментом", — цитирует 34-летнего Бобровского Sportsnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Бобровский, будучи одним из лучших вратарей нынешнего сезона НХЛ, отказался выступать за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

Свое решение голкипер "Коламбуса" объяснил "комплексом фактор", отметив, что тренерский штаб "трехцветных" выразил удовлетворение таким развитием событий.

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