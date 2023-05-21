'Зашкаливающая русофобия' на ЧМ-2023 по хоккею вызвала истерику у 5-кратного чемпиона мира из РФ

5-кратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков закатил настоящую истерику после инцидента с фанатом на чемпионате мира по хоккею-2023. Организаторы турнира на арене финского Тампере заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия".

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"Ну, что тут сказать? У меня просто нет слов, русофобия зашкаливает, и на организаторов давление, безусловно, и на всех. И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы", - заявил 62-летний уроженец Челябинска в интервью изданию "ВсеПроСпорт".

Российские болельщики вместо поддержки, начали задавать своему кумиру, живущему за границей, неудобные вопросы.

"Быкову как там в Швейцарии? Сильно ли голода и холода страдает, нацисты на улицах не лезут ли?", "Славка, бедный. Ты как там? Поди домой охото, в Россею? Но не пущают клятые западные русофобы доброго молодца Славу Быкова", - стебутся юзеры.

Фанаты отмечают, что им становится смешно, когда на тему "русофобии" высказываются российские граждане другой страны.

Пользователи с иронией интересуются, почему это Россию нигде не любят.

"Так а в чем причина такой русофобии, явно же не на пустом месте возникла?" – задаются риторическим вопросом граждане РФ.

Один из болельщиков не выдержал, назвав Быкова "ва*ой".

"Даже в Бельгии такие ущемленные есть, вечно ноют на русофобию, при этом жалуются на беженцев-арабов, на украинцев, и т.д. Разумеется в саму Россию палкой таких не выгонешь, разве что за большие деньги. В 90% случаев, таких нытики, это "беженцы" из 90х, которые язык толком не выучили, пробрались кое-как(пока всех пускали), работают на низкооплачиваемой работе. Большинство русских как-то вообще никак не чувствуют ущемлений, скорее наоборот", - написал комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников закатил скандал после того, как на чемпионате мира по хоккею болельщика сборной Венгрии заставили снять майку с надписью "Россия".

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