Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель получил гражданство России, а также стал совладельцем российского производителя яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. К 73-летнему уроженцу Фрибура (Швейцария) перешла доля в размере 54% в ООО "Алма Холдинг", сообщает "Интерфакс".

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Оставшиеся 46% принадлежат "Волга груп агро", входящей в "Волга груп" Геннадия Тимченко.

Фазель возглавлял IIHF с 1994 года пл 2021-й. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, Фазель заявлял, что в мире много войн, и это не повод отстранять страну от международных турниров.

В комментариях российские болельщики на смогли сдержать эмоций, затравив чиновника.

"Вот это дно,он пропихивал Россию за 54 процента акций,расскажите мне о любви к Родине,они даже не скрываются просто покупают и плачут о том что Америка купила МОК и WADA", - пишут юзеры.

Фанаты недоумевают, как такая взятка прошла незаметно мимо швейцарского правительства.

"ну правильным и логичным шагом со стороны Швейцарии было бы лишить его гражданство Швейцарии и внести в санкционный список как гражданина РФ. ну и вишенка от Интерпола - таки дать ход эпизодам по взяточничеству", – пишут болельщики.

Россияне стебутся, отмечая, что именно так выглядит "политически не ангажированное руководство в мировом спорте".

Любители спорта "вангуют", что следующим с российским гражданством будет Томас Бах.

В январе позапрошлого года Фазель приехал в Минск, где встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вместе с диктатором чиновник обговаривал предстоящий чемпионат мира-2021.

Тогда швейцарец заявил, что хоккейный мундиаль "должен стать своего рода примирением оппозиции и власти".

В итоге ЧМ-2021 у Беларуси отобрали, перенеся в Латвию.

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