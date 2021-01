Президент IIHF, обнявший Лукашенко: играл с огнем и немного обжегся

Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, где должен состояться чемпионат мира-2021.

На встрече речь шла о ситуации с мундиалем, который из-за событий в стране готовы бойкотировать множество европейских сборных, однако мировую общественность поразили фотографии встречи.

Terrible optics as International Ice Hockey Federation president Rene Fasel embraces Aleksandr Lukashenko at a meeting in Minsk to discuss hosting the world championship in Belarus. That’s after months of brutal tactics against protesters & tens of thousands arrested & tortured pic.twitter.com/Gx3xe2b9aF