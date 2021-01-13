Президент IIHF, обнявший Лукашенко: играл с огнем и немного обжегся

Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, где должен состояться чемпионат мира-2021.

На встрече речь шла о ситуации с мундиалем, который из-за событий в стране готовы бойкотировать множество европейских сборных, однако мировую общественность поразили фотографии встречи.

Terrible optics as International Ice Hockey Federation president Rene Fasel embraces Aleksandr Lukashenko at a meeting in Minsk to discuss hosting the world championship in Belarus. That’s after months of brutal tactics against protesters & tens of thousands arrested & tortured pic.twitter.com/Gx3xe2b9aF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 11, 2021

"Вот так, картинка стоит тысячи слов. У меня с Лукашенко хорошие отношения уже 20 лет – мы вместе играли в хоккей, много общались, в том числе в 2014 году. Представьте, если мы сейчас отменяем ЧМ: это что-то изменит в стране? Конечно же нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, что он готов провести новые выборы. И мы с ним это обсуждали и стараемся сделать что-нибудь хорошее. Должен признаться: в Минске играл с огнем и немного обжегся", – цитирует Фазеля SRF Swiss Radio.

По словам Фазеля, этот чемпионат мира должен стать своего рода примирением оппозиции и власти.

"Прошу прощения, если всем показалось, что я принимаю то, что происходит в Беларуси, в частности эти репрессии. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Получилось немного глупо, мне тоже неловко", – отметил президент ИИФХ.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира 2021 года по хоккею могут перенести из Беларуси из-за протестов против результатов президентских выборов. Старт мундиаля запланирован на 21 мая.

Позже Лукашенко заявил, что для переноса из Минска чемпионата нет никаких причин, так как в стране безопасная ситуация.