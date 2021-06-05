Во сколько финал ЧМ по хоккею: когда и где смотреть матч Финляндия – Канада

Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале чемпионате мира по хоккею 2021 года, который в эти дни завершается в столице Латвии Риги. Эта пара команд разыграет "золото" турнира во второй раз подряд. В 2019-м европейцы были сильнее соперника – 3:1.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЧМ ПО ХОККЕЮ

Поединок состоится в воскресенье, 6 июня. Битва на льду "Арены Рига" начнется в 20:15 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЧМ ПО ХОККЕЮ

В Украине возможность следить за финалом мирового первенства предоставит видеосервис Megogo, который владеет эксклюзивными права на показ турнира в нашей стране.

В России любители хоккея смогут увидеть противостояние Канады и Финляндии на телеканал "Матч! Игра". А трансляцию на Беларусь проведут местные вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Видео дня

Отметим, что сборная Канады начала турнир с исторического антирекорда, проиграв три стартовые встречи. "Кленовые листья" вышли в плей-офф лишь благодаря победе Германии над Латвией в последний день группового турнира. После этого североамериканцы обыграли россиян и представителей США и вышли в финал.

В свою очередь финны прошли турнир ровно. В группе европейцы заняли второе место, а в плей-офф обыграли Чехию и Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал провалом вылет сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ по хоккею. Он оценил нынешний состав североамериканцев, как 153-м для команды.

В свою очередь известный тренер Андрей Назаров заявил, что главным виновником такого результата для россиян является мэр Риги Мартиньш Стакис. Этими словами он вызвал смех у поклонников хоккея в РФ.