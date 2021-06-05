Главный виновник вылета от Канады – мэр Риги: российского хоккейного тренера подняли на смех за заявление

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Хоккей
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Андрей Назаров

Известный российский хоккейный тренер Андрей Назаров назвал мэра Риги Мартиньша Стакиса главным виновником вылета сборной РФ от Канады на чемпионате мира-2021. Этим заявлением 47-летний специалист вызвал насмешки со стороны фанатов "красной машины".

В частности, в комментарии порталу Чемпионат.com Назаров вспомнил, что власти столицы Латвии, которая принимает первенство, убрали с центральной площади города флаги России и Беларуси. Их заменили на знамена Олимпийского российского комитета (ОКР) и оппозиционный бело-красно-белый соответственно

Канада и Россия определили победителя в овертайме.
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"Кто во всем виноват? Главный виновник – мэр Риги. Он, вместо того чтобы организовать праздник, снимал государственные флаги в городе и вместе с другими чиновниками заламывал цены на билеты. Сколько человек пришло на матч России, один? Привет мэру Риги", – сказал Назаров.

Флаги стран-участниц ЧМ.

В комментариях под соответствующей новостью пользователи портала подняли на смех тренера. "Согласен, тоже считаю, что главные виновники поражения – мэр Риги. Губернатор Квебека. Император Японии", "Так вот кто виноват в проигрыше! Мэр Риги, а я думал, опять Обама", "Так повеселил народ спичем о мэре Риги, что Хазанов отдыхает", "Сборная России проиграла Канаде. Кто виноват? Мэр Риги. Аплодисменты!" – пишут болельщики.

Россия в девятый раз подряд проиграла Канаде
Фанаты высмеяли Назарова.

Напомним, сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира. Это поражение для команды из РФ стало девятым подряд от "кленовых листьев".

Турнир ознаменовался скандалом с флагом Беларуси, который заменили на бело-красно-белый. Власти Риги назвали этот шаг актом поддержки жертвам режима Александра Лукашенко.

Россия представлена на ЧМ по хоккею как сборная ОКР.

Также был заменен флаг России, так как символика РФ запрещена на чемпионатах мира до декабря 2022 года из-за допингового скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады, которая впервые в истории проиграла три стартовые игры мирового первенства, стала первым финалистом ЧМ-2021. Североамериканские хоккеисты добились этого права, выиграв дерби у США.

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