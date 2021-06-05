Главный виновник вылета от Канады – мэр Риги: российского хоккейного тренера подняли на смех за заявление

Известный российский хоккейный тренер Андрей Назаров назвал мэра Риги Мартиньша Стакиса главным виновником вылета сборной РФ от Канады на чемпионате мира-2021. Этим заявлением 47-летний специалист вызвал насмешки со стороны фанатов "красной машины".

В частности, в комментарии порталу Чемпионат.com Назаров вспомнил, что власти столицы Латвии, которая принимает первенство, убрали с центральной площади города флаги России и Беларуси. Их заменили на знамена Олимпийского российского комитета (ОКР) и оппозиционный бело-красно-белый соответственно

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"Кто во всем виноват? Главный виновник – мэр Риги. Он, вместо того чтобы организовать праздник, снимал государственные флаги в городе и вместе с другими чиновниками заламывал цены на билеты. Сколько человек пришло на матч России, один? Привет мэру Риги", – сказал Назаров.

В комментариях под соответствующей новостью пользователи портала подняли на смех тренера. "Согласен, тоже считаю, что главные виновники поражения – мэр Риги. Губернатор Квебека. Император Японии", "Так вот кто виноват в проигрыше! Мэр Риги, а я думал, опять Обама", "Так повеселил народ спичем о мэре Риги, что Хазанов отдыхает", "Сборная России проиграла Канаде. Кто виноват? Мэр Риги. Аплодисменты!" – пишут болельщики.

Напомним, сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира. Это поражение для команды из РФ стало девятым подряд от "кленовых листьев".

Турнир ознаменовался скандалом с флагом Беларуси, который заменили на бело-красно-белый. Власти Риги назвали этот шаг актом поддержки жертвам режима Александра Лукашенко.

Также был заменен флаг России, так как символика РФ запрещена на чемпионатах мира до декабря 2022 года из-за допингового скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады, которая впервые в истории проиграла три стартовые игры мирового первенства, стала первым финалистом ЧМ-2021. Североамериканские хоккеисты добились этого права, выиграв дерби у США.