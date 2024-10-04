'Типичный мудак': в России оскорбили легенду мирового спорта за поддержку Украины

Российский пропагандист Дмитрий Губерниев с оскорблениями набросился на легендарного чешского вратаря Доминика Гашека, который вновь раскритиковал участие атлетов из РФ в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментатор телеканала "Матч ТВ" назвал друга Украины сумасшедшим и обвинил его в политизации спорта.

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Об этом Губерниев, который в марте-2022 был ведущим Z-концерта в Лужниках, заявил в комментарии порталу ВсеПроСпорт. Так называемый журналист выразил уверенность в том, что Гашек пытается просто привлечь к себе внимание, забыв о категоричной позиции чеха в отношении РФ, которую тот демонстрировал сразу после вторжения России в Украину.

"Гашек типичный мудак. Великий спортсмен, который к старости начал совсем сходить с ума. Но раз так говорит про НХЛ, пусть вооружится вратарской клюшкой и нападет на Белый дом или Капитолий. Как политик он себя реализовать не может, пытается просто привлечь внимание. Удается ли? Ну раз вы меня спрашиваете о нем, значит, удается", – сказал Губерниев.

Ранее российский комментатор пришел к неожиданному выводу о том, что мировой спорт прекрасно себя чувствует во время отстранения представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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