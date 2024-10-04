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"Типичный мудак": в России оскорбили легенду мирового спорта за поддержку Украины

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,8 т.
'Типичный мудак': в России оскорбили легенду мирового спорта за поддержку Украины

Российский пропагандист Дмитрий Губерниев с оскорблениями набросился на легендарного чешского вратаря Доминика Гашека, который вновь раскритиковал участие атлетов из РФ в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментатор телеканала "Матч ТВ" назвал друга Украины сумасшедшим и обвинил его в политизации спорта.

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Об этом Губерниев, который в марте-2022 был ведущим Z-концерта в Лужниках, заявил в комментарии порталу ВсеПроСпорт. Так называемый журналист выразил уверенность в том, что Гашек пытается просто привлечь к себе внимание, забыв о категоричной позиции чеха в отношении РФ, которую тот демонстрировал сразу после вторжения России в Украину.

"Типичный мудак": в России оскорбили легенду мирового спорта за поддержку Украины
"Типичный мудак": в России оскорбили легенду мирового спорта за поддержку Украины

"Гашек типичный мудак. Великий спортсмен, который к старости начал совсем сходить с ума. Но раз так говорит про НХЛ, пусть вооружится вратарской клюшкой и нападет на Белый дом или Капитолий. Как политик он себя реализовать не может, пытается просто привлечь внимание. Удается ли? Ну раз вы меня спрашиваете о нем, значит, удается", – сказал Губерниев.

 

Ранее российский комментатор пришел к неожиданному выводу о том, что мировой спорт прекрасно себя чувствует во время отстранения представителей РФ.

"Типичный мудак": в России оскорбили легенду мирового спорта за поддержку Украины

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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