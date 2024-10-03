'Реклама зверств, совершенных россиянами в Украине!' Легенда мирового спорта выступил с новой критикой НХЛ

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выступил с новой жесткой критикой руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед стартом нового сезона. Олимпийский чемпион 1998 года напомнил, что функционеры продолжают поддерживать участие в турнире российских спортсменов, рекламируя преступную войну РФ против Украины.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, который сыграл в НХЛ 854 матча, подчеркнул, что руководство лиги продолжает нести ответственность за огромное количество жертв войны.

"Это будет уже третий сезон, когда НХЛ снова станет огромной рекламой российской империалистической войны и других российских преступлений, включая геноцид украинских детей. НХЛ снова будет отвечать за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней! НХЛ стала рекламой этой войны, ведь в ней продолжали выступать и играть граждане России! Каждый гражданин, если он не диссидент, является рекламой действий своей страны. В случае с Россией эти действия с февраля 2022 года являются империалистической войной и другими ужасающими преступлениями против человечества", – отметил Гашек.

Он призвал болельщиков не забывать о том, что НХЛ фактически закрывает глаза на преступления РФ. "Я всегда любил и люблю хоккей. Но в то же время я знаю, что есть более важные вещи. Ничто не стоит больше человеческой жизни. Поэтому я хочу сказать всем болельщикам НХЛ, что каждый раз, когда игроки делают классный сейв или удар – это отличный опыт просмотра, но в то же время это еще большая реклама зверств, совершенных россиянами во время войны в Украине! Так что этот опыт просмотра, к сожалению, стоит человеческих жизней. Это жизнь людей, которые далеко от тебя, ты их не знаешь, но это герои, воюющие и погибающие, защищая свою Родину", – резюмировал легендарный спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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