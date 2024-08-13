'Миру и без нас неплохо': российский пропагандист после Олимпиады пришел к неутешительному выводу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев внезапно пришел к выводу, что мировой спорт прекрасно себя чувствует без российских спортсменов на международных турнирах. Пропагандист с телеканал "Матч ТВ" отметил, что эту тенденцию отчетливо продемонстрировали Олимпийские игры, которые на выходных завершились в Париже.

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Об этом Губерниев написал в интервью пропагандистскому изданию "Советский Спорт". Так называемый журналист, который был одним из ведущих Z-концерта в Лужниках в марте-2022, подчеркнул, что российский спорт будет все дальше отдаляться от уровня ведущих стран.

"Самое главное впечатление от Игр – это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада. Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить. Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо", – сказал Губерниев.

Ранее российская синхронистка Алла Шишкина возмутилась тем, что во время Олимпийских играх 2024 года практически не упоминали спортсменов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приписала "золото" немецкой спортсменки команде из РФ.

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