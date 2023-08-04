"Служили путинской пропаганде": легенда спорта и друг Украины сделал откровенное признание

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек признался, что подыгрывал пропаганде кремлевского диктатора Владимира Путина, не замечая агрессии России. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что у него открылись глаза на истинный облик страны-агрессорки после аннексии Крыма.

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Об это Гашек заявил в интервью изданию Seznam Zpravy. Объясняя свое выступление за московский "Спартак" под занавес карьеры, двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что в те годы он не понимал, куда на самом деле движется путинская России в своем имперском угаре.

"В те годы Доминик Гашек не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, куда движется Россия. Безусловно, в какой-то мере мы служили путинской пропаганде. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это и установили определенные правила... Если бы я тогда был более разумным, я бы осудил Россию. Со мной это произошло только в 2014 году после аннексии Крыма", – сказал Гашек.

Ранее Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от чеха вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион СССР по хоккею Геннадий Курдин оскорбил Доминика Гашека за его поддержку Украины, а также критику России и режима Владимира Путина.

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