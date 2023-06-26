'Придурок. Противно видеть': чемпион мира из РФ набросился на легенду хоккея из-за поддержки Украины

Двукратный чемпион СССР по хоккею Геннадий Курдин оскорбил легендарного чешского вратаря Доминика Гашека за его поддержку Украины, а также критику России и режима Владимира Путина. Победитель молодежного первенства мира-1979 в типичной для представителей страны-агрессорки стал просто обзывать двукратного обладателя Кубка Стэнли за его позицию.

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Об этом Курдин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший хоккеист отметил, что своими высказывания олимпийский чемпион Нагано-98 якобы себя дискредитирует, назвав нормальной ситуацию, когда его страна вторглась на территорию соседнего государства.

"Гашек просто полез пиарить себя, постоянно наезжая на Россию. Просто придурок какой-то, иначе его не назвать. Сам себя опускает. Его даже в родной Чехии не уважают. Гашек ведь баллотировался на пост президента местной федерации хоккея, но проиграл выборы. Значит, даже сами чехи понимают, что Гашек – д*рьмо. Презирают его, наверное, как функционера. Он ведь вечно чем-то недоволен, гонится за дешевой славой популиста. Играл в хоккей в тех странах, которые находились в состоянии вооруженных конфликтов. И ничего, все было хорошо. Целое состояние сколотил. А теперь, на пенсии, стал "борцом за справедливость". Противно видеть", – сказал Курдин.

Ранее Доминик Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он называл трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников обозвал Доминика Гашека "маленьким фашистиком" с больной головой.

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