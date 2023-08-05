В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине: участвуют представители 40 стран

В порту Джидда (Саудовская Аравия) 5 августа начался двухдневный саммит, посвященный реализации украинской Формулы мира. В нем, помимо Украины, участвует около 40 стран, среди них – США, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, страны Персидского залива. Дипломатов от РФ на саммит не приглашали.

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Украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Как сообщает Al Jazeera, на саммите, в частности, представлены так называемые нейтральные государства, которые пытались поддерживать отношения как с Украиной, так и с РФ в течение войны.

Цель встречи – попробовать переубедить принять предложенную Владимиром Зеленским Формулу мира, состоящую из 10 пунктов.

Особенно важным было участие Китая, "верного союзника России", пишет издание. Так, Пекин объявил в пятницу, что примет участие в саммите в Джидде, направив спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине".

В Кремле тем временем заявили, что "следят" за встречей и что РФ сначала якобы "должно понять, какие цели поставлены и о чем будет идти речь", хотя представителей страны-агрессора не приглашали.

В свою очередь Саудовская Аравия заявила, что саммит подчеркнул "готовность Эр-Рияда оказать свои добрые услуги, чтобы внести свой вклад в достижение решения, которое приведет к устойчивому миру", сообщило официальное Саудовское агентство печати (SPA).

Королевство ожидает, что встреча укрепит "диалог и сотрудничество… чтобы обеспечить решение кризиса политическими и дипломатическими средствами".

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, тесно сотрудничает с Россией в вопросах нефтяной политики, и позиционирует себя как возможного посредника в войне, отмечает Al Jazeera.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне президент Владимир Зеленский акцентировал на важности саммита в Саудовской Аравии и поблагодарил Эр-Рияд за предоставленную площадку для переговоров.

– Ранее стало известно, что Саудовская Аравия проведет на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и ключевые развивающиеся страны, в частности Индия и Бразилия. Целью было названо укрепление международной поддержки требований Украины по установлению мира.

– В Госдепе США заявили, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать началом мирного процесса. Однако там подчеркнули, что для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

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