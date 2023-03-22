Россию и Беларусь не пустили на чемпионат мира по хоккею. IIHF принял новое решение из-за Украины

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24. 22 марта на своем очередном заседании Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением клубных и национальных представителей РБ и РФ в соревнования под эгидой IIHF.

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"На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, которая на этом специализируется, Совет IIHF определил, что включение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF в новом сезоне пока небезопасно", – говорится в пресс-релизе Федерации.

Таким образом IIHF проведет чемпионат мира 2024 без сборных России и Беларуси. Планетарное первенство запланировано на весну 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что российские и белорусские сборные были исключены из чемпионата мира-2023.

Этот мундиаль должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года, но после начала полномасштабного вторжения России, IIHF перенес ЧМ в Финляндию и Латвию, а сами сборные России и Беларуси были отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Отметим, что почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, лоббировавший возвращение РФ, 14 февраля получил гражданство России, а также стал совладельцем российского производителя яблок премиум-класса в Краснодарском крае.

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