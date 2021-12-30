Происходившее на МЧМ по хоккею назвали настоящим кошмаром

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель позитивно оценил решение Совета IIHF из-за коронавируса отменить молодежный чемпионат мира (МЧМ), который проходил в Канаде. По словам Фазеля, который является член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), необходимо было изначально ввести больше антиковидных запретов.

Фазель не сдержал эмоций, комментируя то, что случилось на мундиале.

"То, что происходило на МЧМ — это настоящий кошмар. Ситуацию нужно было брать под контроль, возможно можно было ограничиться большим количеством ограничений на турнире, но федерация приняла такое решение, вполне вытекающее из данной ситуации, такие уж времена", – заявил Фазель в разговоре с "РБК Спорт".

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Напомним, что три матча на МЧМ были отменены, после того, как игроки нескольких команд сдали позитивные тесты на COVID-19.

В частности сборная США получила техническое поражение за матч со Швейцарией. Причиной стал коронавирус в двух хоккеистов.

Тоже самое случилось и со сборной России. Положительный тест на COVID-19 сдал главная звезда "бело-красно-синих" Матвей Мичков.