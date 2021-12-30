Невиданно! Чемпионат мира по хоккею отменили уже после старта. Но снова проведут

Андрей Фоменко
Хоккей
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Невиданно! Чемпионат мира по хоккею отменили уже после старта. Но снова проведут

На неординарный шаг пошло руководство Международной федерации хоккея (IIHF). Чемпионат мира среди молодежных сборных (U-20), который стартовал в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, прервали. Причиной стало обнаружение больных коронавирусом в составах нескольких команд.

Об этом говорится в специальном заявлении на сайте IIHF. Хотя сначала чиновники держались и в трех матчах сборным с положительными случаями коронавируса засчитывали технические поражения: США – в игре со Швейцарией, Чехии – с Финляндией, России – со Словакией.

Однако далее стало ясно, что в таком режиме турнир проводить нельзя. Кроме беспокойства за здоровье участников ЧМ, под сомнение была поставлена его спортивная составляющая.

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Канадские фаны не увидят МЧМ зимой.

Функционеры сразу же стали думать о судьбе турнира. Президент IIНF француз Люк Тардифф заявил, что появилась идея провести МЧМ "с чистого листа" в июне 2022 года. Пока что все находится в стадии разработки, но полностью отменять мероприятие не собираются – с учетом вложенных средств и проданных прав на телетрансляции. Скорее всего, право организовать чемпионат оставят Канаде.

Люк Тардифф (справа).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии хоккейный матч прервали из-за редчайшего инцидента с игроками.

Ранее Швеция разгромила Россию на старте МЧМ по хоккею.

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