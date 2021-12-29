Беспрецедентное решение. Сборной России засчитали поражение в матче МЧМ по хоккею – СМИ

Сборная России по хоккею получила техническое поражение на молодежном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Канаде. "Красную машину" наказали за случай коронавируса в команде.

Игра россиян со Словакией в третьем туре группового турнира была отменена. Коллективу Сергея Зубова присудили поражение 0:1, сообщает РИА "Новости".

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По информации источника, положительный тест на COVID-19 сдал главная звезда "бело-красно-синих" Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.

Для команды из РФ это уже вторая неудача на первенстве мира. Ранее в первой игре россияне уступили Швеции 3:6, а затем обыграли швейцарцев 4:2.

Отметим, что это уже не первый отмененный матч на чемпионате. За нарушение ковидного протокола были наказаны сборные США и Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею в ворота сборной Швеции был засчитан при странных обстоятельствах.