На МЧМ по хоккею принято беспрецедентное решение по сборной США

Сборная США по хоккею получила техническое поражение в матче со Швейцарией на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею, которые проходит в канадском Ред-Дире. Американская команда не смогла принять участие в игре 28 декабря против Швейцарии из-за того, что два игрока команды получили положительный тест на COVID-19.

Вся сборная США была отправлена на карантин. Дальнейшее ее участие на турнире остается под вопросом.

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"Мы все и наши хоккеисты глубоко разочарованы сложившейся ситуацией. Сборной приходится подстраиваться под постоянно меняющуюся обстановку, и это всегда стимулирует. Мы выполняли протоколам с самого начала. Мы сделаем все, чтобы продолжить выступление на МЧМ", – заявил генеральный менеджер сборной Джон Ванбисбрук.

Издание Daily Faceoff со ссылкой на источник в сборной США сообщает, что все заболевшие чувствуют себя замечательно и у них нет симптомов. Все игроки вакцинированы, так как это было обязательным условием для въезда в Канаду, где проходит мундиаль.

В обновленной турнирной таблице США с 3 очками находится на 4-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 27 декабря сборная Швеции обыграла россиян в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20) со счетом 6:3.

Кроме неудачи одного из фаворитов турнира, внимание прессы привлек неординарный случай.