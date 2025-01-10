'Примитивный народ. Психически ненормальные': вице-чемпион ОИ рассказал, что думает о россиянах

Член Зала хоккейной славы Вацлав Недомански дал исчерпывающую характеристику российскому обществу и гражданам страны-агрессора. Вице-чемпион Олимпийских игр 1972 года и легенда сборной Чехословакии отметил, что в РФ проживает "примитивный народ", который всегда таким был.

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Об этом Недомански заявил в интервью порталу Idnes.cz. Бывший нападающий, который 50 лет назад эмигрировал в Канаду, вспомнил, что во время игровой карьеры не раз посещал Москву из-за участия в турнирах, а поэтому давно сложил свое мнение о стране, которая сегодня развязала преступную войну против Украины.

"Иногда нам приходилось ездить в Россию играть. Того, что я там увидел, было более чем достаточно, чтобы составить мнение. Ужасные условия, нищета, беспорядок, грязь повсюду... За исключением некоторых гениальных личностей, например, писателей или композиторов, это, по моему мнению, примитивный народ. Так было всегда в истории, а после 1918 года это стало особенно актуально. Система убивала миллионы своих людей, а неуважение к жизни там по-прежнему является обычной реальностью. Когда я играл против русских, немногие из них были психически нормальными", – отметил Недомански.

Ранее его соотечественник Доминик Гашек жестко раскритиковал подписантов Будапештского меморандума за требования к Украине идти на уступки России и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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