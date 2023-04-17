'Победим – тогда поедем': чемпион ОИ из РФ набросился с оскорблениями на Зеленского

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес Украины и президента Владимира Зеленского после того, как попал под санкции в нашей стране. Представитель террористического государства отметил, что обрадовался этому факту и признался в верности режиму Владимиру Путину.

Видео дня

Об этом Кожевников заявил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 размечтался о поездке в Украину после того, как Россия победит в войне, а также повторил неадекватные нарративы кремлевской пропаганды о Владимире Зеленском.

"Мне что от этого? Я разве рвался ехать туда? Победим – тогда поедем. Что тут понимать? У них президент – обкуренный, наркоман. Там с головой беда. Решил так и решил. Я этому только рад! Но, к сожалению, я туда и не собирался ехать. Вообще, не понимаю, почему я мог попасть в этот список. Значит, я себя хорошо веду. Я за свою страну и своего президента до конца!" – сказал Кожевников.

Ранее бывший фигурист Александр Жулин, который также угодил под запреты, унизил нашу страну, размечтавшись о том, что скоро Украина "будет называться другой страной".

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на украинцев, со ловами "идиоты, нищая страна, без России они никто".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!