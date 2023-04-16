Бывший муж Навки унизил Украину, получив ответку в сети

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин по-хамски отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против российских фигуристов. В частности в санкционный список попал Никита Кацалапов, выступавший 18 марта прошлого года на Z-митинге в Лужниках. 59-летний Жулин с 2000 г. до 2010 года был женат на Татьяне Навке.

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"Боюсь, что наши фигуристы, попавшие в этот список, не особо рвутся в Украину. И еще не будут рваться лет так много. Это все равно что Кацалапову запретить въезжать в Уганду. Примерно то же самое. Кому нужна та Украина, никто туда и не собирается ближайшие лет так десять. Надеюсь, что раньше. Надеюсь, что все это будет уже называться другой страной, вот и все", — сказал Жулин в эфире "Матч ТВ".

Такой пассаж российского наставника вызвал реакцию у болельщиков. В комментариях Жулину посоветовали прекратить пить.

"Алкоголь и неудоворенность жизнью бывшего типа "мачо", который обрюзг и постарел - зло. Видимо, напивается, а потом срывает это зло на всех, почему-то особенно на ЛГБТ. Ну и подставляет всех, кому не повезло быть его коллегами", – пишут пользователи.

Также Жулина напоминают, что эти украинские санкционные списки, легко могут трансформироваться в санкционные списки ЕС или МОК.

"А господин Жулин точно уверен, что эти списки не будут переданы в ISU [Международный союз конькобежцев - Ред.] и МОК, и на основании которых могут спортсменам закрыть карьеры навсегда?" – отмечают юзеры.

Болельщики советуют фигуристам, которые тренируются у Жулина, очень хорошо задуматься после такого интервью.

"Эти слова уже разлетелись по всему англоязычному интернету с призывами к ISU обратить внимание. Кому нужен такой тренер? Или он и не рассчитывал на международные турниры?"– говорится в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно прославленная украинская экс-фигуристка Оксана Баюл поставила на место Жулина за унижение американского призера Олимпиады-2018 Адама Риппона.

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