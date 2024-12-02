Несет ответственность: легенда спорта призвал МОК к ответу из-за войны в Украине

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек возмутился из-за избрания президентом Международной федерации фехтования (FIE) россиянина Алишера Усманова. Обладатель Кубка Стэнли призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировать на ситуацию.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что FIE не присоединилась к отстранению российских спортсменов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, таким образом поддерживая агрессию.

"Глава Всемирной федерации фехтования является гражданином России. Эта спортивная федерация позволяет гражданам России соревноваться и тем самым делает огромную рекламу российской империалистической войны и российских преступлений. Из-за этой спортивной федерации в российской войне в Украине погибло и покалечилось много людей. Будет ли МОК выражать свою позицию? Фехтование является частью МОК, и поэтому МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни", – отметил Гашек.

Недавно Доминик гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял президента Украины Владимира Зеленского и всю нашу страну.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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