'Олицетворяют геноцид': легенда спорта разнес международную федерацию за допуск россиян

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал международные федерации за допуск российских спортсменов к некоторым турнирам. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что это полное неуважение к украинским атлетам, которым предлагают соревноваться с представителями страны-агрессорки.

Об этом Гашек заявил в интервью порталу Sport.cz. Двукратный обладатель Кубка Стэнли раскритиковал Международную теннисную федерацию (ITF) и признался, что не представляет, как украинцы могут выходить на поединки против россиян после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну и множества военных преступлений армии РФ.

"Украинским спортсменам приходится чрезвычайно тяжело. Я не могу себе представить, как на меня в Праге упадут русские бомбы, что погибнут мои самые близкие люди или друзья моих друзей и мне придется, например, играть в теннис. И федерация скажет: "Эти люди могут выйти на матч против тебя. Эти люди олицетворяют геноцид ваших детей". Именно такие правила устанавливает федерация тенниса. Я вообще не могу этого представить", – сказал Гашек.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Олимпийский чемпион из РФ Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Кроме того, Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников потребовал от российских властей объявить в розыск Доминика Гашека.

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