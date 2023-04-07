Оккупанты готовят матч в Донецке в поддержку детей, которые ''прожили почти всю жизнь в этом ужасе''

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил о намерении клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провести так называемый выставочный матч в оккупированном Россией Донецке. Z-патриот и фанат диктатора Владимира Путина пообещал, что подобные игры состоятся и в "новых регионах".

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Об этом бывший хоккеист заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Фетисов вспомнил о детях, который в Донецке "прожили почти всю жизнь в этом ужасе", но забыл о том, что именно Россия напала на Украину и убивает в том числе мирных жителей.

"В этом году мы планировали сыграть в Донецке в поддержку детей, но не сложилось. Мы сделаем это. У меня с этим городом связано много чего. У нас сложился хороший контакт со школой в Донецке. Привозили оттуда детишек в мою академию в Домодедове, чтобы они почувствовали – что такое ежедневные тренировки. Никогда не забуду глаза 10‑летних детей, которые прожили почти всю жизнь в этом ужасе. Хочется максимально скрасить их жизнь сегодня. Такие мероприятия мы проводим ежегодно. Насколько реально появление клубов ВХЛ и КХЛ в новых регионах? Это обязательно нужно делать", – сказал Фетисов.

Ранее чемпион ОИ 1984 и 1988 годов заявил об издевательствах над россиянами, устроив истерику из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску РФ к соревнованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал бредом требования МОК к представителям страны-агрессора осудить войну в Украине.

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