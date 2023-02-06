''Nрудно обвинять каждого русского'': олимпийский чемпион вступился за агрессоров из-за Путина

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Теему Хартикайнен выступил в защиту российских спортсменов, которые молчаливо поддерживают войну в Украине. Хоккеист швейцарского "Серветта" выразил мнение о том, что его коллеги якобы боятся высказываться из-за угрозы попадания в тюрьму.

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Об этом Хартикайнен заявил в интервью изданию Ilta Samonat. Он добавил, что не все россияне должны нести ответственность за решения диктатора Владимира Путина. Финский нападающий признался, что поддерживает отношения с бывшими партнерами по "Салават Юлаеву".

"В России много людей, которые не принимают то, что происходит в данный момент. Нельзя клеймить всех россиян за решения одного человека. По крайней мере, мне, как человеку, проведшему годы в этой стране, трудно обвинять каждого русского. Например, мои бывшие товарищи по игре не имеют никакого отношения к войне. Это не их решение. У меня там все еще есть друзья, с которыми я поддерживаю связь. Скажем так, если бы я находился в условиях их ограничений, то не стал бы высказывать свое мнение. Конечно, это личное решение каждого, но страх, безусловно, играет определенную роль", – сказал Хартикайнен.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек возмутился показом по национальному телевидению российского бойца Федора Емельяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Доминик Гашек назвал "плевком в лицо убитым, раненным и похищенным украинским детям" из-за сына россиянина Александра Овечкина на Матче всех звезд НХЛ.

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