Поступок НХЛ назвали ''плевком в лицо убитым, раненным и похищенным украинским детям''

Легендарный чешский хоккеисты Доминик Гашек в резкой форме раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (США) выпустить на лед перед Матчем звезд сына россиянина Александра Овечкина. 4-летний Сергей появился на арене "T-Mobile Arena" в Парадайсе (Невада, США) и забросил символический буллит.

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Всего в Матче звезд приняло участие 9 россиян, что стало историческим рекордом для этого мероприятия.

"НХЛ опустилась на дно! Пустить сына Овечкина на лед Матча звезд НХЛ – это плюнуть в лицо примерно 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных детей. НХЛ и Гэри Беттман должны заплатить за этот отвратительный поступок", – написал двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения оккупанты из Российской Федерации принудительно вывезли около 14 тыс. украинских детей с территорий, которые временно оказались под их контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения Овечкин, основавший в свое время движение Putin Team, отказался высказываться на тему войны в Украине. Из-за этого Гашек назвал хоккеиста из РФ "трусливым де*ьмом".

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