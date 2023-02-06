''Реклама войны'': в Чехии возник скандал из-за боя Емельяненко

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек пришел в ярость из-за трансляции на национальном телевидении боя российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Олимпийский чемпион Нагано-98 обвинил канал Nova Sport в пропаганде войны и призвал власти на законодательном уровне запретить показы соревнований с участием представителей страны-агрессора.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, который последовательно осуждает Российскую Федерацию за войну против Украины, отметил, что его страна должна продолжать оказывать поддержку украинцам.

"Транслировать матчи Национальной хоккейной лиги с участием – это не только отвратительно, но еще и реклама войны и преступлений, которые стоят украинцам жизней. Но Nova Sport пошла еще дальше и подняла планку выше. Нам нужно так усовершенствовать законодательство, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников, а не поддерживали врага и его войну", – подчеркнул легенда мирового хоккея, показав ролик с трансляцией боя Емельяненко.

Напомним, 5 февраля Федор Емельяненко (40-6-1, 16 КО) проиграл чемпиону тяжелого веса американцу Райану Бейдеру (31-7-1, 13 КО) нокаутом в первом раунде. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Олимпиады Вероника Степанова, "проговорившаяся", зачем россияне крадут в Украине стиралки, обвинила Норвегию в неуважении к гостям из РФ.

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