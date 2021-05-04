Канадский хоккеист избил двух россиян в матче НХЛ. Видео

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон спровоцировал массовую драку в матче регулярного сезона НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3).

В середине второго периода при счете 3:2 в пользу последних голкипер столичной команды Витек Ванечек зафиксировал шайбу после броска по своим владениям. После этого Уилсон внезапно начал бить по голове россиянина Павла Бучневича, который лежал на льду. За него вступился соотечественник Артемий Панарин. Канадец бросил его на лед с такой силой, что хоккеист из РФ не смог продолжить поединок.

Форварда "Вашингтона" наказали 10-минутным штрафом за неспортивное поведение и еще четырьмя минутами за грубость. Россияне получили по две минуты наказания.

Отметим, что, отбыв дисквалификацию, Уилсон вернулся на лед и забил последнюю шайбу в матче, поразив пустые ворота "Нью-Йорка". Его клуб сумел перевернуть ход встречи и выиграть ее со счетом 6:3.

"Вашингтон" занимает первое место в Восточном дивизионе и уже обеспечил себе место в плей-офф, а вот "Рейнджерс" после этого поражения потеряли все шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская звезда "Кэпиталз" Александр Овечкин ударил соперника клюшкой между ног.