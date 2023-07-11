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Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
6,5 т.
Звездный канадский хоккеист 'написал письмо Путину', чтобы получить гражданство России

Канадский нападающий Брендан Лайпсик захотел получить гражданство России, написал главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг у себя в Telegram-канале. Ранее команда из Санкт-Петербурга подписала 2-летний контракт с 29-летним обладателем Кубка Эда Чиновета в сезоне 2012/13 и лучшии ассистенто Американской хоккейной лиги сезона 2014/15.

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Якобы, чтобы получить паспорт с двуглавым орлом, Лайпсик написал письмо президенту России.

"Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Владимиру Путину", – пафосно заявил Ротенберг, спровоцировав волну насмешек у болельщиков.

Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России

Фанаты стебутся, что теперь, нужно писать письма не Путину, а Лукашенко.

Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России
Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России
Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России
Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России
Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России

Юзеры с сарказмом мечтают, когда можно будет также просить гражданство Евросоюза.

"Жаль так легко нельзя написать и получить гражданство ЕС или США, глядишь люди не в "лнр" и "днр" ехали", – пишут в комментариях.

Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России
Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России
Звездный канадский хоккеист "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России

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