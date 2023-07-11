Звездный канадский хоккеист 'написал письмо Путину', чтобы получить гражданство России

Канадский нападающий Брендан Лайпсик захотел получить гражданство России, написал главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг у себя в Telegram-канале. Ранее команда из Санкт-Петербурга подписала 2-летний контракт с 29-летним обладателем Кубка Эда Чиновета в сезоне 2012/13 и лучшии ассистенто Американской хоккейной лиги сезона 2014/15.

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Якобы, чтобы получить паспорт с двуглавым орлом, Лайпсик написал письмо президенту России.

"Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Владимиру Путину", – пафосно заявил Ротенберг, спровоцировав волну насмешек у болельщиков.

Фанаты стебутся, что теперь, нужно писать письма не Путину, а Лукашенко.

Юзеры с сарказмом мечтают, когда можно будет также просить гражданство Евросоюза.

"Жаль так легко нельзя написать и получить гражданство ЕС или США, глядишь люди не в "лнр" и "днр" ехали", – пишут в комментариях.

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