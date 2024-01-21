Легенда мирового спорта ответил Кулебе о решительности украинцев воевать лопатами

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек в социальной сети Х (бывшая Twitter) сделал репост интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Глава МИД в интервью ABC News заявил, что "даже "если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами.

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У себя в аккаунте легендарный вратарь сборной Чехии, "Баффало Сейбрз" и "Детройт Ред Уингс" поддержал Кулебу.

"Решимость украинцев защитить свою свободу от гораздо более крупного и более вооруженного врага огромна. Эти люди нуждаются и заслуживают нашей максимальной поддержки. Слава Украине. Слава героям", – написал 58-летний уроженец Пардубице.

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