'Кричат, что Россия что-то должна. Это бред': чемпион мира из РФ оскорбил легенду мирового спорта из-за поддержки Украины

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оскорбительно высказался в адрес легендарного хоккеиста Доминика Гашека из-за его поддержи Украины. Чемпион молодежного первенства мира-2002 назвал двукратного обладателя Кубка Стэнли назвал чеха больным человеком, который якобы ни за что критикует РФ.

Видео дня

Об этом Плющев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Российский тренер, который яро поддерживает убийства украинцев и империалистические амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина, обвинил Гашека в неблагодарности РФ.

"У Гашека уже хроническое психическое обострение, человек совершенно неадекватен. Он же не просто постоянно что-то говорит, он говорит на тему, которая у всех на языке. Бывшие сперматозоиды, которые были зачаты после Великой отечественной войны, сейчас скачут и кричат, что Россия что-то должна. Кому мы что должны? Это бред сивой кобылы. Гашек – из этой же партии. Мне по-человечески жалко его. Он на куче дер*ма хочет выглядеть еще дер*мовее, чем кто-либо", – сказал Плющев.

Ранее Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей Национальной хоккейной лиги. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!