"Империалисты и террористы": легенда спорта жестко высказался о России, восхитившись украинцами

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в очередной раз выступил в поддержку Украины и осудил военную агрессию России в отношении нашей страны. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что будет дальше напоминать всему миру террористическое государство совершает преступления.

Об этом Гашек заявил в интервью "Голосу Америки". Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что его проукраинская позиция никак не связана с желанием стать сенатором чешского парламента, а также восхитился защитниками нашей страны, среди которых воюет множество спортсменов.

"То, что я критикую российскую агрессию в Украине и восхищаюсь украинским народом, и благодарю его за то, что они делают для своей страны и для Европы, не имеет ничего общего с моей карьерой. Я это делаю, потому что убежден, что Украина делает правильно, и что россияне не только империалисты, но и террористы, которые убивают и совершают преступления, и для меня важно, чтобы не только каждый фанат хоккея, будь то в Северной Америке или Европе, а чтобы каждый человек в мире это знала: Для меня каждый украинский спортсмен, который защищает и борется за свободу своей страны, является героем, я увлекаюсь ими, снимаю шляпу и благодарю их", – сказал Гашек.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Кроме того, Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников потребовал от российских властей объявить в розыск Доминика Гашека.

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