Хоккеистка ударила судью клюшкой по лицу в матче Олимпиады-2022. Видео

Хоккеистка сборной США Аманда Кессел в матче турнира Олимпиады-2022 серьезно травмировала судью Сианну Лифферс. Инцидент случился во 2-м периоде.

За 4 минуты до конца второго отрезка 30-летняя нападающая проезжала мимо рефери и неумышленно задела ее клюшкой по лицу. Удар разбил в кровь губу Лифферс из-за чего матч был прерван на 6 минут. Пострадавшей наложили пластырь на рану после чего она вернулась на лед.

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Встреча в итоге завершилась со счетом 2:4 в пользу команды из Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, крайне необычным получилось начало матча женского хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными Канады и ОКР.

"Кленовые" отказались выходить на лед, пока не получат информацию о здоровье соперниц.

В итоге встреча началась с опозданием на час, но соперницы вынуждены были играть в защитных медицинских масках.

Однако отменять поединок или переносить его на другое время уже не стали. Стартовое вбрасывание шайбы произошло в 7:15. Уже за три минуты игры канадки отличились двумя голами и повели в счете 2:0.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что поединок 1-го тура группового этапа женского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине между Финляндией и США ознаменовался неожиданной развязкой. Судьи не увидели гол по ходу матча, и им пришлось возобновить завершенный поединок.

Напомним, что 9 февраля состоится матч ОКР – Швейцария. Уже было опубликовано расписание трансляций