Губерниев назвал идиотами и свиньями российских хоккеистов, которых сняли с рейса по пути с молодежного ЧМ

Александр Чеканов
Хоккей
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Губерниев назвал идиотами и свиньями российских хоккеистов, которых сняли с рейса по пути с молодежного ЧМ

Хоккеисты молодежной сборной России повели себя, как идиоты и свиньи, во время возвращения домой после отмены чемпионата мира в Канаде. Спортсмены были сняты с рейса в аэропорту Калгари, так как они не соблюдали масочный режим, курили и выпивали, что является абсолютно позорным поведением.

Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он не стеснялся в выражениях в адрес хоккеистов, назвав ситуацию настоящим шоком.

Хоккеисты сборной России в аэропорту Калгари.
Дмитрий Губерниев.
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"Они повели себя как идиоты, мне стыдно за них. Уважающие себя люди в приличном обществе так себя не ведут. С дерева только слезли, что ли? Нужно уважать людей, которые рядом с тобой, законы страны и правила авиакомпании. Для меня настоящий шок, что вытворяют юные спортсмены, представляющие мою страну. Куда смотрят тренеры? Кто-то пьянствует, кто-то курит при посадке в самолет. Купите себе тогда личный самолет и делайте что хотите. Подставляют себя и страну, а потом к нам относятся соответствующим образом. Зачастую мы ведем себя, как свиньи. В очередной раз мы обоср*лись", – сказал Губерниев.

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Он добавил, что все пассажиры обязаны соблюдать правила авиаперевозок. "Я сам летаю много и сижу в маске. Если не дай бог что-то случилось, маска чуть съехала и мне делают замечание, я тут же ее поправляю. Это позор", – резюмировал журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация хоккея (IIHF) решила отменить молодежный чемпионат мира спустя три дня после его начала из-за многочисленных случаев коронавируса среди участников турнира. Бывший глава IIHF Рене Фазель назвал ситуацию кошмаром.

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