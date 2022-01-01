Пьяных хоккеистов сборной России сняли с самолета по пути с МЧМ – СМИ

Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса в аэропорту Калгари сообщила Мари Леманн, журналистка шведской телекомпании SVT , которая летела тем же рейсом, что и спортсмены. О событиях пятницы Леманн рассказала у себя в Twitter.

По словам Леманн, когда посадка была закончена, некоторых пассажиров и багаж начали вывозить из самолета. Также журналистка выложила фотографию с российской командой.

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"Российские игроки не полетят на этом самолете. Некоторые из причин - пьянство, курение и отказ надеть маску. В Канаде не носить маску – преступление. Я бы отметила, что не все российские хоккеисты вели себя так плохо, но всех их сняли с рейса", – написала Мари.

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов в интервью МатчТВ отказался комментировать ситуацию, подтвердив, что спортсмены вылетят только через час [интервью было опубликовано в 16:15].

Напомним, что чемпионат мира по хоккею среди молодежи (МЧМ) был приостановлен в среду. Причиной стало четыре случая заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не сдержал эмоций, комментируя то, что случилось на мундиале. Чиновник назвал ситуацию кошмаром.