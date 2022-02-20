"Го*ноеды, жуйте!", – хоккеист ОКР про русских болельщиков, которые критиковали сборную на Олимпиаде-2022

Максим Иншаков
Хоккей
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Антон Слепышев эмоционально отреагировал на поражение
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Форвард сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею Антон Слепышев эмоционально отреагировал на поражение в финале Олимпийских игр-2022. 27-летний уроженец Пензы в грубой форме ответил критикам российской команды .

Слепышев заявил, что поблагодарить хочет лишь тех, кто верил в них по настоящему.

"Все го*ноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!" – написал Слепышев у себя в Instagram.

Антон Слепышев оскорбил болельщиков
Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, финал олимпийского турнира по хоккею в Пекине между ОКР и Финляндией завершился со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте, когда Михаил Григоренко броском с правого пятака реализовал большинство, замкнув передачи Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Шайба попала в дальний угол, пролетев над щитком голкипера.

На 5-й минуте второго периода защитник борной Финляндии Вилле Покка восстановил равновесие.

Победную шайбу суоми забили на 31-й секунде третьего периода. После грубой ошибки российского голкипера отметился Ханнес Бьернинен. Передачи на свой счет записали Марко Анттилы и Атте Охтамаа.

Финляндия была сильнее России

Для россиян это стало шестым поражением в истории противостояния с командой Финляндии. Всего сборные пересекались на Олимпийских играх восемь раз.

Россияне не выиграли золото

На групповом этапе ОИ-2022 ОКР проиграла только один матч – Чехам в овертайме (5:6). Подопечные Алексея Жамнова вышли в плей-офф с первого места где победили Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Сборная ОКР по хоккею

Финляндия дошла до финала без поражений, выиграв в плей-офф у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

Обращение команды OBOZREVATEL.
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