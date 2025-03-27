'Гавкать на Россию'. Поступок легенды мирового спорта спровоцировал истерику в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев наехал на знаменитого чешского хоккейного голкипера Доминика Гашека за его высказывания о российском хоккеисте Александре Овечкине. Гашек, в своем открытом письме, заявил, что поддержка рекорда Овечкина по голам в НХЛ будет означать поддержку российских преступлений в Украине.

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Чех написал, что такие аплодисменты — это не что иное, как одобрение агрессии России.

Свищев, в свою очередь, ответил, что Гашеку следует "перестать гавкать на Россию". Он подчеркнул, что Овечкин — национальный герой, и его успех будет праздником как в России, так и в Вашингтоне.

"Господину Гашеку надо перестать гавкать на Россию и нашего великого хоккеиста. Вместо того, чтобы порадоваться за коллегу по цеху, Гашек начинает нести чушь. Жаль, что после славной карьеры в спорте он свернул не на ту дорожку. Ему не надо заниматься политикой", – истерично заявил парламентарий в интервью "ВсеПроСпорт".

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж своего соотечественника.

"Уровень хуже бабушки у подъезда....", "Это точно народ выбирал?", "Совсем кукуха течет", – написали фанаты.

Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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