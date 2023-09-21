Дудь впервые взял интервью у российского спортсмена: тот 'ошпарил кипятком систему'

Хоккеист канадского клуба НХЛ "Калагари Флэймс" Никита Задоров рассказал, как на самом деле относятся хоккеисты сборной России к главному тренеру Роману Ротенбергу. Роман является сыном миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом российского президента Владимира Путина.

Задорнов, который стал первым спортсменом, пришедшим на интервью к Юрию Дудю, поделился воспоминаниями о своих выступлениях в сборной РФ под руководством Ротенберга.

"Он руководил всем. То есть все через него было. Его музыка в раздевалке – никто не может подойти музыку поменять ни Саша Овечкин, ни Малкин. Ту, которая должна тебя взбадривать и закалять, – это "Любэ" – Солдат. Он был неофициально главным а потом поменял бумажку – теперь, может, не team leader, а team coach. За спиной смеются. Ребята собираются сами, обговаривают как играть. Тренера не было", – признался Задоров.

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Дудь предположил что сборная РФ Ротенберга, это такая Россия в миниатюре.

"Ну конечно, это все внутри. Ну как ты объяснишь или кто объяснит? Что, у нас свобода слова или свободная журналистика? Кто про него напишет, если он контролирует все СМИ? Вхоккейном мире об этом никто не говорит, потому что это тоже самое, что и с Сергеем Федоровым – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться, зачем это надо? Мне легко говорить – я тут за океаном сижу", - подытожил хоккеист.

В комментарях российские болельщики эмоционально восприняли откровение своего соотечественника.

"Задоров ошпарил кипятком систему", "Чуть ранее записали Йосю Пригожина тот тоже всю базу слил. Все говорят не переваривают полуторометрового упыря, но поддакивают ему потому что не будет его не будет их у кормушки поэтому приходится терпеть, а за глаза его как только не называют", "Да, Рома просто шут хоккейный!" - пишут юзеры.

Ранее сборная "России 25" проиграла команде Беларуси на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:7. Ротенберг нелепо оправдался за этот провал.

Как сообщал OBOZREVATEL , Роман Ротенберг пожаловался на то, что из России "бегут крысы", а также заговорил о поражении РФ в Украине.

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