Главный тренер сборной "России 25" по хоккею Роман Ротенберг с пафосом заявил о том, что страна-агрессорка "станет еще сильнее" после окончания войны в Украине. При этом племянник известного друга диктатора Владимира Путина Аркадия Ротенберга заговорил о поражении РФ и "крысах", которые "бегут с корабля".

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Об этом наставник питерского СКА заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он возмутился теми россиянами, которые осудили вторжение РФ в Украине и покинули страну, назвав их предателями.

"Я не понимаю тех людей, которые выросли в России, но уезжают за океан и что-то оттуда гавкают. Они же выросли здесь! Россия – их Родина! А без Родины они – никто! Надо всегда ценить, где ты вырос. Если ты вырос в России, то нужно ценить своих предков, свою культуру. Но в жизни так бывает, когда в сложной ситуации определяется, кто есть кто. Как говорится, "у победы много друзей, а поражение – сирота". Или другое выражение: "Крысы бегут с корабля". Когда все это закончится, с нами останутся наши ребята. Наши люди, настоящие патриоты, и наша страна станут еще сильнее", – сказал Ротенберг.

Ранее сборная "России 25" проиграла команде Беларуси на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:7. Ротенберг нелепо оправдался за этот провал.

Как сообщал OBOZREVATEL первое интервью Романа Ротенберга на посту главного тренера сборной "России 25" вызвало бурную реакцию у болельщиков из РФ.

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