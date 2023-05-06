Сборная России по хоккею опозорилась в Казахстане

Сборная России по хоккею проиграла команде Беларуси на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:7.

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Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг после матча заявил, что его подопечные устали проводить два поединка за два дня.

"Понимали, что соперник будет намного свежее. Вчера они отдыхали и готовились к сегодняшней игре, а мы играли с Казахстаном, который тоже играл на высоких скоростях", – цитирует Ротенберга "Чемпионат".

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя такой результат.

"Этот клоун еще и с разгромом слил? Как же ты Канаду собрался обыгрывать, раз тебя соседи пялят?", "Эта клоунада с каждым днем все смешнее. Осталось штук 10 от казахов пропустить и пафосно рассказывать о том, насколько сильнее мы вернемся", – пишут юзеры.

Фанаты называют такой итог встречи позором.

"Мама дорогая … еще лет 8-10 назад этих белорусов выносили на всех турнирах, как минимум 6-7 забивали … а больше гола от них уже считалось провалом … куда мы катимся …", – отходят от шока россияне.

Любители хоккея из РФ интересуются, когда это закончится, намекая на то, что Ротенберг возглавил сборную по знакомству.

"Слушайте, а когда адекватность восторжествует? Когда этот сюр закончится? Это же ненормально, любой адекватный человек это понимает" – не сдерживаются хоккейные фаны.

Напомним, Роман Ротенберг - сын миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом российского президента Владимира Путина. 16 апреля Романа назначили главным тренером сборной России по хоккею U-25.

Первое интервью Ротенберга-младшего на новой должности вызвало бурную реакцию у болельщиков из РФ.

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